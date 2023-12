Caisse de dépôts et consignations: Ayib Daffé bloqué à l'entrée par les policiers

Le mandataire de Ousmane Sonko pour la présidentielle de 2024 s'est rendu ce mercredi matin à la Caisse de dépôts et consignations pour récupérer l'attestation qi dit accompagner sa quittance de dépôt de caution de son candidat. Mais il a été bloqué par les Forces de défense et de sécurité qui disent avoir reçu l'ordre de ne pas le laisser entrer. Ayib était accompagné d'un huissier de justice et de Me Clédor Ciré Ly... Regardez !

AYOBA FAYE

