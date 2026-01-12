Cambriolage à Auchan Thiaroye : un individu interpellé par la gendarmerie

Alertées dans la nuit du 1er au 2 janvier 2026, les brigades territoriales de Keur Massar et de Thiaroye sont intervenues conjointement aux environs de 4 heures du matin à Auchan Thiaroye, à la suite d’un cambriolage, a indiqué la Gendarmerie nationale dans un communiqué.



Selon la même source, huit (8) individus encagoulés ont fait irruption dans cette boutique avec des armes à feu et des armes blanches. Ils ont d’abord maîtrisé les vigiles ainsi que les travailleurs trouvés sur place avant de s'introduire dans les bureaux à la recherche de butin.



Après leur forfait, ils ont tiré des coups de feu pour couvrir leur fuite, blessant grièvement un des vigiles.



Les investigations menées ont permis, le 10 janvier 2026, de mettre la main sur un individu qui, confronté avec les indices matériels, a avoué sa participation sur les faits incriminés, précise le communiqué.



Une perquisition effectuée à son domicile permet de découvrir et de saisir les habits (le pantalon de couleur noire et la chemise) qu'il avait portés au moment des faits.



L'enquête se poursuit pour mettre hors d'état de nuire les autres membres de la bande.