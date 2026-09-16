Certification en santé 2026 : le ministère fixe les dates des examens de Sage-femme, d'Infirmier et d'Assistant infirmier

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a fixé les dates et les centres des examens de certification de la première session 2026 pour les diplômes d’État de la santé. Selon le communiqué officiel, les épreuves pour les candidats au diplôme d’Assistant infirmier se tiendront les 14 et 15 novembre 2026. Les examens destinés aux Sages-femmes sont programmés pour le 14 novembre 2026, tandis que ceux des Infirmiers se dérouleront le 15 novembre 2026.



Les examens se dérouleront dans les centres régionaux de Dakar, Thiès, Kaolack, Saint-Louis, Tambacounda, Ziguinchor, Kolda et Matam, en fonction des filières concernées. Les autorités sanitaires invitent l'ensemble des candidats à consulter les dispositions relatives à leur secteur et à se rapprocher des structures compétentes pour finaliser leurs démarches d'information.