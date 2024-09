Cambriolage à Wakhinane Nimzatt : deux (2) membres d’un gang interpellés après un vol dans un salon de coiffure

Un salon de coiffure dans la commune de Wakhinane Nimzatt a été cambriolé par deux membres d’un gang. Profitant d'un calme nocturne, les malfaiteurs ont réussi à dérober des outils de travail.

Les cambrioleurs, après avoir commis leur forfait, se sont rapidement dirigés vers des ruelles sombres pour échapper à tout soupçon.



Selon Les Échos, l’un d'eux transportait un poste téléviseur volé, tandis que l'autre cachait quatre tondeuses dans ses poches. Leur fuite a été interrompue lorsqu'ils ont croisé des agents de police en patrouille dans le quartier.



Les policiers, qui opéraient en civil, ont remarqué le comportement suspect des deux hommes. Après les avoir stoppés, ils les ont interrogés sur leur présence tardive et sur l’origine du poste téléviseur. Face aux questions insistantes des agents, les suspects, pris de panique, ont fini par avouer leur implication dans le cambriolage.



Conduits sur les lieux du crime, les policiers ont récupéré le poste téléviseur volé et découvert les tondeuses cachées sur l'un des malfaiteurs. Les deux individus ont été arrêtés et placés en garde à vue au poste de police de la localité.



Ils ont été présentés hier lundi devant le parquet du tribunal de grande instance (TGI) de Guédiawaye, où ils font face à des charges « d'association de malfaiteurs et de vol en réunion avec effraction, entre autres. »