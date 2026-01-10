Cambriolage à main armée aux Parcelles Assainies : un suspect interpellé, la traque de ses complices se poursuit

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies (Unité 15) a procédé, le 7 janvier 2026, à l’interpellation d’un individu suspecté d’avoir participé à un cambriolage à main armée dans un multiservice.



Selon les informations recueillies, c’est lors d'une opération « coup de poing » menée entre 22h00 et 03h00 du matin que les éléments de l’Unité 15 ont appréhendé un individu circulant sur un scooter bleu d'origine douteuse.



Cette interpellation a permis de résoudre une affaire de vol en réunion survenue dans la nuit du 29 au 30 décembre 2025. Ce soir-là, quatre individus armés de coupe-coupe avaient forcé les cadenas d'un établissement multiservice pour s'emparer de trois téléphones dédiés aux transactions financières, après avoir mis en fuite l'agent de sécurité sous la menace de leurs armes.



La poursuite des investigations a permis de recueillir des indices graves et concordants établissant l’implication du mis en cause. Le scooter saisi lors de l'opération est identique à celui utilisé par les assaillants sur les extraits de vidéosurveillance. De plus, l'individu a été formellement identifié sur les images comme étant le porteur d'une arme blanche (coupe-coupe) lors du cambriolage.



Le suspect a été placé en garde à vue. Les investigations se poursuivent activement pour identifier et interpeller ses complices.