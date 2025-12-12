Budget 2026 : onze (11) milliards F Cfa prévus pour l’accès à l’eau potable à Touba

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dieye, a annoncé que onze (11) milliards FCfa sont prévus dans le budget 2026 alloué à son département, pour "l’accès à l’eau potable à Touba", à environ 194 km à l’est de Dakar.



Dans un document consulté par PressAfrik et résumant le projet d’examen du budget de son département, Tidiane Dieye a informé les parlementaires que "les études sont déjà bouclées" en ce qui concerne l’accès à l’eau potable à Touba.



"Il est prévu la construction d’une usine de potabilisation, l’érection de châteaux d’eau et le renouvellement intégral de tout le réseau grâce au projet de grand transfert d’eau. Tidiane Dièye a aussi informé que la Direction de la Prévention des inondations travaille déjà à la libération des voies d’eau", selon le document, dans lequel "des canalisations en mode gravitaires sont envisagées".



Le ministre a par ailleurs indiqué que "le projet du champ captant de Malem Hodar devra déjà régler le problème d’accès et de disponibilité de l’eau à Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack ainsi que les zones rurales traversées".



Depuis plusieurs années, la croissance démographique, la sécheresse, l’insuffisance ou la défectuosité des infrastructures d’eau et d’assainissement rendent difficile l’accès à l’eau potable dans la localité de Touba. Face à cette situation, le lundi 19 août 2024, le Président Diomaye Faye avait pris l’engagement de régler la situation, en prélude au Grand Magal de Touba, où il avait été reçu par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.



Le projet de budget 2026 du ministère de l’Hydraulique et d l’Assainissement se chiffre à 1 727 855 901 439 FCFA en autorisations d’engagement (AE) tandis que les crédits de paiement (CP) s’élèvent à 244 854 160 962 d FCFA. Cheikh Tidiane Dieye devra le défendre ce vendredi 12 décembre, avant son vote final par les députés.