Cambriolage d'une boutique à Jaxaay/Niacoulrab : trois individus interpellés
Le Commissariat de Jaxaay/Niacoulrab, département de Keur Massar, a interpellé  trois (03) individus suite au cambriolage d’une boutique. Les suspects ont été arrêtés pour "vol en réunion et effraction". Ils ont emporté des gaz, des boissons, et de l'argent.  

Selon la police nationale qui donne l’information dans un post sur X (anciennement twitter), les voleurs ont été localisés alors qu'ils tentaient de revendre quatre (4) bonbonnes de gaz.

L’enquête se poursuit.

Mamadou Samba Cor Faye (stagiaire)

Mardi 7 Octobre 2025 - 13:34


