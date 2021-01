Cameroun : 53 personnes meurent calcinées dans un accident de la circulation

Un grave accident de la circulation dans l’Ouest du Cameroun (image archive), survenu, ce mercredi matin, a causé la mort de 53 personnes calcinées, renseigne Actu Cameroun.



Plusieurs personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation survenu cette nuit sur la Falaise de Dschang, chef-lieu du département de la Menoua, région de l’Ouest Cameroun. L’accident implique un camion et un bus de 70 places. D’après le gouverneur de la région de l’Ouest Cameroun qui a fait une descente sur le terrain, l’on dénombre 53 morts tous calcinées.



Difficile pour le moment de connaitre les circonstances réelles de ce drame. Les sources sur place parlent de collision entre un bus de Menoua Voyages et un camion-citerne de transport du carburant. Notre source précise que la violence du choc a provoqué l’explosion du camion-citerne. C’est ainsi que les flammes ont embrasé tout ce qu’il y avait aux alentours, notamment le bus de 70 places.



Mais d’après les premières enquêtes, il ressort que le camion impliqué dans cet accident transportait de l’essence, avait un défaut de freinage et probablement un défaut de d’éclairage. « Le brouillard n’aidant pas à favoriser la visibilité, aura malheureusement complété l’élément manquant pour consacrer cette scène apocalyptique », poursuit un témoin. Les personnes blessées sont transportées dans les hôpitaux les plus proches.