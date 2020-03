Cameroun : Cavaye Yeguie et de hauts dignitaires testés positifs au coronavirus

Camer.be apprend à l'instant que Cavaye Yeguie Djibril le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, a été testé positif au Coronavirus.



Ce géant du régime de Yaoundé ne serait pas le seul à avoir été testé positif au Coronavirus.



Les noms du général René Claude Meka le chef d'Etat-major des Armées, son épouse, ainsi que la femme d'Alamine Ousmane Mey, sont cités comme avoir été testés positifs au Coronavirus hier à l'hôpital central de Yaoundé dans la capitale politique du Cameroun.



L'on se souvient que de retour au Cameroun il y a huit jours, Cavaye Yeguie Djibril le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, s'était refusé à tout test à l'aéroport de Yaoundé - Nsimalen. Une fois l'avion de Air France à l'aéroport, Cavaye Yeguie Djibril qui revenait en hâte d'une évacuation sanitaire en France, avait directement vu sa voiture garer au bas de la passerelle. Et aidé de deux gendarmes de son escorte, il s'était péniblement engouffré dans son luxueux véhicule.

Et depuis lors, la polémique n'a cessé de monter pour crier au risque de contamination au Coravirus, par le président de l'Assemblée nationale qui non seulement s'est offert un bain de foule à l'hémicycle de Ngoa- Ekelle, mais s'est aussi permis de convoquer la première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour le çompte de l'année 2020. Celle-ci durera 30 jours au maximum. Des députés de l'opposition à l'instar de Cabral Libii, avaient pourtant vivement appelé à la mise en quarantaine de Cavaye Yeguie Djibril, ainsi que de tout son entourage.



Ce matin, votre journal apprend que le président de l'Assemblée nationale ( 80 ans) a été contrôlé positif au Coronavirus, ainsi que le général René Claude Meka ( 79 ans), et son épouse, ont été déclarés positifs au Coronavirus. A cette liste, l'on ajoute l'épouse d'Alamine Ousmane Mey le ministre camerounais de l'Economie, de la Planification et de l'Amenagement du territoire.



Des sources confidentielles affirment que depuis son refus de se faire contrôler à son retour il y a huit jours à Yaoundé, l'ambassade de France à Yaoundé qui partage le même environnement que Cavaye Yeguie Djibril au plateau Atemengue ( Ngoa - Ekelle à côté du Quartier général), est très inquiète, et désinfecte le vaste domaine tous les matins, jusqu'au monument de la Réunification.



"Les médecins au chevet du président de l'Assemblée nationale y vont tous cagoulés. Ses cuisiniers et autres personnels domestiques n'osent pas l'approcher, et craignent l'infection au Coronavirus. Quand on sait combien de personnels ( sécuritaires, protocolaires, domestiques, administratifs et autres intimités ) que drainent les riches et les puissants, avec la contamination au Coronavirus de ces dignitaires du régime, le danger est plus que jamais menaçant.