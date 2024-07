Cameroun : Samuel Eto’o au cœur d’une nouvelle polémique

Samuel Eto’o est encore embourbé dans une autre affaire. Après l’épisode de sa prise de bec avec le sélectionneur des Lions Indomptables, Marc Brys, ou encore les récentes accusations de matchs truqués par un ancien dirigeant camerounais, le président de la Fecafoot est au cœur d’une nouvelle polémique.



En effet, l’Association des clubs amateurs du Cameroun (ACFAC) a décidé ce mercredi, d’appeler à la suspension de l’ancien joueur du Barça pour sa double nationalité. Eto’o est soupçonné d’exercer ses fonctions en disposant de la nationalité espagnole. Or, selon la loi sur la nationalité camerounaise, en son article 31 alinéa (a) de la loi N°68-LF-3 du 11 juin, « perd la nationalité camerounaise, le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère ».



Via un communiqué, l’Association des clubs amateurs du Cameroun (ACFAC) a ainsi appelé à la suspension de Samuel Eto’o, jusqu’à ce que soit connu le sort de la plainte.



« Suite aux rumeurs de plus en plus persistantes qui faisaient état de ce que Monsieur Samuel Eto’o aurait acquis la nationalité espagnole, l’ACFAC a mandaté, depuis juillet 2022, des personnes pour mener des investigations en Espagne. En date du 28 juin 2024, l’ACFAC a finalement pu obtenir des preuves irréfutables qui démontrent que Monsieur Samuel Eto’o a acquis la nationalité espagnole le 1er octobre 2007 sur la base des articles 22 et 23 du Code Civil espagnol, ce qui l’a amené à renoncer à la nationalité camerounaise de manière formelle », indique le communiqué de l’Association des clubs amateurs du Cameroun,



L’ACFAC accuse par ailleurs Eto’o d’avoir « en toute connaissance de cause, trompé la vigilance des membres de la Commission Electorale de la Fecafoot en présentant un Certificat de Nationalité faux ou obtenu de manière frauduleuse ».