Cameroun: à Amplitude FM, hommage et émotions deux ans après l’assassinat de l’animateur Martinez Zogo

Le 17 janvier 2023, Martinez Zogo disparaissait. Cet animateur vedette d'une quotidienne très écoutée à Yaoundé était retrouvé cinq jours plus tard, son corps nu et supplicié abandonné sur un terrain près de Yaoundé. Dans son émission, il dénonçait petite et grande corruption, invectivait les puissants, sans jamais s'en prendre au président Biya. Sa mort a secoué tout le Cameroun. Deux ans plus tard, ses collègues d’Amplitude FM consacrent depuis ce vendredi matin l'essentiel de leurs programmes à un hommage.

Ce 17 janvier 2025 marque les deux ans de la disparition de Martinez Zogo, célèbre animateur au Cameroun. Au siège de la station Amplitude FM, tout est fait pour rappeler sa mémoire et son souvenir. La radio a déployé des enceintes qui donnent sur le trottoir, de sorte que les passants et les riverains peuvent écouter ce qui est produit à l'antenne depuis les premières heures de la matinée ou ces programmes hommages ont débuté.



A 10h pile, l'heure à laquelle Martinez Zogo s'installait pour animer son programme « Embouteillage », c'est sa voix qui a gagné les ondes. La radio a recyclé une de ses introductions, provoquant une profonde émotion auprès de ses collègues ainsi que des auditeurs, dont certains ont fait le déplacement de la radio pour venir communier durant cette journée avec le personnel présent.