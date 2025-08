Mali: le Jnim revendique une embuscade dans le centre du pays contre l’armée et ses partenaires russes d'Africa Corps

Au Mali, les jihadistes du Jnim, le Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans, liés à al-Qaïda, revendiquent une embuscade meurtrière ce vendredi contre l'armée malienne et ses partenaires russes d'Africa Corps près de Tenenkou, région de Mopti, dans le centre du pays. Aucun bilan précis n'a été indiqué mais les images diffusées par le Jnim montrent plusieurs corps sans vie de militaires maliens et de soldats russes de l'Africa Corps. L'armée malienne a reconnu dans un communiqué avoir été victime d'une embuscade, sans préciser davantage.