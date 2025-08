Mali: l'ex-Premier ministre Moussa Mara convoqué par la justice pour la quatrième fois en deux semaines

Au Mali, Moussa Mara a reçu ce vendredi 1er août au matin une nouvelle convocation du pôle judiciaire anti-cybercriminalité pour cet après-midi. L'ancien Premier ministre était ressorti libre d'une longue journée d'interrogatoire la veille. Ce n'était déjà pas la première. Et apparemment, la justice malienne n'en a pas fini avec lui.



Au sortir de sa dernière intense journée d'interrogatoire, Moussa Mara a très vite publié un nouveau message sur les réseaux sociaux : au sujet d'une collecte alimentaire menée par sa Fondation pour les familles dans le besoin. Comme si cette troisième convocation par la justice en deux semaines était un non-événement et qu'il s'agissait d'avancer. Mais l'ancien Premier ministre doit donc reprendre ce 1er août le chemin du pôle anti-cybercriminalité, où il est convoqué cet après-midi à 15h, heure locale.



La veille, les enquêteurs de ce pôle judiciaire spécialisé l'avaient déjà interrogé pendant 7 heures et demie. Il était ressorti libre, sans qu'aucune poursuite ne soit engagée contre lui. L'ancien Premier ministre avait dû s'expliquer une fois encore sur un message publié au début du mois sur les réseaux sociaux, dans lequel il déclarait notamment vouloir « se battre par tous les moyens » pour que le « soleil » succède à « la nuit ». Il y a deux semaines, c'est la Brigade d'investigations judiciaires qui l'avait interrogé pendant deux journées consécutives sur le même sujet, à la demande d'un tribunal de grande instance de Bamako.



Même sujet, même questions, et mêmes réponses, devant une instance différente : Moussa Mara avait répondu « sans jamais varier dans ses déclarations », a indiqué son avocat, Maître Mountaga Tall, précisant que l'ancien Premier ministre restait à disposition de la justice. Alors pourquoi cette quatrième convocation en deux semaines ? Moussa Mara devra-t-il à nouveau s'expliquer sur le même message ? Sera-t-il présenté au procureur du pôle judiciaire, ce qui n'a pas été le cas la veille ? Aucun motif n'a été précisé dans la convocation reçue ce matin.



Son entourage voit dans ces convocations en série une tentative d'intimidation. « Les motivations derrière ces actions sont connues », commente un proche. Mais « Moussa Mara est un patriote, poursuit un autre. Il dit ce qu'il pense pour améliorer les choses, en restant dans la légalité ».



Moussa Mara est l'une des dernières voix osant publiquement commenter, avec un regard critique et des mots toujours savamment pesés, le cours de la transition malienne. Récemment, l'ancien Premier ministre a par exemple commenté l'endettement du Mali après une nouvelle levée de fonds soumise à de forts taux d'intérêts, s'inquiétant des conséquences de cet endettement sur les finances publiques. Après les dernières journées d'interrogatoire, aucune charge n'avait pu être retenue contre lui. Une nouvelle séquence débutera donc ce vendredi après-midi.