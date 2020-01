Cameroun: la CAN-2021 se jouera du 9 janvier au 6 février 2021 au lieu de juin/juillet

La prochaine phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) va finalement se tenir au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021 plutôt qu’en juin/juillet 2021. Et ce, en raison des fortes pluies qui s'abattent sur cette région du continent en cette dernière période de l'année.



Les autorités camerounaises et la Confédération Africaine de Football (CAF) se sont mis d’accord sur un éventuel changement de dates. Et c'est lors d'une réunion en urgence qui se tiendra ce 15 janvier à Yaoundé que ce Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) va officialiser la décision.