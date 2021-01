Cameroun: le CHAN 2021 va se disputer en présence du public (Communiqué)

Le CHAN2021 (Championnat d'Afrique des Nations) qui va dérouler au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021, va finalement se disputer en présence du public, mais avec une jauge limitée, a indiqué un communiqué du Comité d'organisation local de ladite compétition.



La CAF et le Cameroun ont convenu des taux d'occupation des stades suivants, en respect du protocole Covid-19 établi par la CAF et la FIFA: 25% de taux d'occupation pour tous les matchs de groupe et 50% pour les demi-finales et finales. Communiqué !