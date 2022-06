Cameroun: les avocats se réunissent pour renouveler un ordre «en crise»

Ce samedi, entre 2000 et 3000 avocats sont attendus au Palais des Sports de Yaoundé. Pour le poste de bâtonnier, sept candidats se sont déclarés. Les débats et le vote s'annoncent longs et pourraient s'étirer sur le week-end.



L'enjeu est important. L'Ordre des avocats est « fragilisé » selon Me Patrice Monthe, porte-parole de la Conférence des anciens bâtonniers du Cameroun.



Mi-avril, ces derniers ont tous co-signé une déclaration solennelle dans laquelle ils appellent les avocats du Cameroun à choisir aujourd'hui leurs représentants sur les critères de l'expérience et de l'exemplarité.



« Communautarisation »

En tant que sages, ils déplorent la « politisation et la communautarisation » du Barreau « entretenu(e)s, selon eux par les pouvoirs publics ».



Autre « dérive » dénoncée par les anciens bâtonniers : « les brimades, bastonnades et brutalités allant parfois jusqu'à l'emprisonnement » subies par certains avocats.



Dans sa déclaration solennelle, la Conférence des anciens bâtonniers rappelait également l'assassinat d'un confrère dans des circonstances non élucidées en janvier dans la région du Nord-Ouest.



« Notre profession est en crise, comme l'est toute l'institution judiciaire aujourd'hui », selon l'ancien bâtonnier Maître Patrice Monthe, qui préside également l'Union des Avocats d'Afrique centrale.