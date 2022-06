Cameroun: libération de leaders syndicaux détenus depuis une semaine

Ils avaient prévu un sit-in devant la primature le lundi 6 juin 2022 pour demander des réponses à leurs revendications. Plusieurs leaders syndicaux du secteur des transports et quelques-uns de leurs adhérents viennent de passer sept jours en garde à vue à Yaoundé. Ils représentent les conducteurs de taxis, de cars interurbains et les chauffeurs routiers. Ils plaident pour plus de contrôles pour lutter contre les transporteurs clandestins qui leur font concurrence. Ils sont sortis ce mardi de leurs cellules.



"Je pense que si le ministre des Transports avait lancé un contrôle des transports routiers clandestins, ne serait-ce que deux fois par semaine, on ne serait pas allés au sit-in parce que tout ce que nous voulons, c’est que ces transporteurs clandestins libèrent la profession. Aujourd’hui même les professionnels de cette activité, ils vivent comment? La vie devient de plus en plus chère. Nous avons respecté les correspondances. Le gouvernement, l’administration étaient informés minute par minute des activités que nous devions faire, rien n’était caché", a confié Thomas Ondoua président du Syndicat national des conducteurs des transports urbains, interurbains et routiers du Cameroun.