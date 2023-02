Cameroun: plusieurs blessés lors de trois explosions à Buéa, au départ de la «Course de l’espoir»

Trois explosions ont retenti, ce samedi matin, à Buéa, capitale du sud-ouest du Cameroun, l'une des deux régions anglophones du pays. C'était au départ de la vingt-huitième édition de l'ascension du Mont Cameroun, aussi appelée «Course de l'espoir».



L'une des bombes, selon nos sources, était dissimulée dans une vieille voiture sur le parcours des athlètes. Elle a fait une dizaine de blessés parmi les spectateurs. Malgré ces incidents, la course a néanmoins pu se poursuivre. 600 athlètes venus de 13 pays différents sont allés à l'assaut de cette montagne, l'une des plus hautes d'Afrique et qui culmine à plus de 4 000 m.