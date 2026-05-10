Mali : plus de 50 personnes tuées dans des attaques terroristes simultanées à Bandiagara

Le village de Gomossogou a été l’une des principales cibles de ces violences. D’après la même source, l’attaque y a fait plus de 30 morts. Le même jour, le village de Kori-Kori a également été visé, faisant plus d’une vingtaine de morts, en majorité des jeunes, selon des témoignages concordants rapportés par AA.

Dans un communiqué officiel publié le 07 mai, le gouverneur de la région de Bandiagara, le colonel-major Olivier Diassana, a confirmé que les villages de Kori-Kori et de Gomossogou ont été la cible « d’attaques terroristes simultanées, lâches et barbares » Il a précisé que ces attaques ont causé « plusieurs pertes en vies humaines ainsi que de nombreux blessés », sans toutefois fournir de bilan définitif.

Le chef de l’exécutif régional a annoncé l’envoi d’une délégation administrative et sécuritaire sur les lieux afin de constater les faits, d’évaluer les dégâts et de porter assistance aux populations affectées. Il a condamné « avec la plus grande fermeté ces actes ignobles et inhumains » et présenté les condoléances des autorités de la Transition aux familles endeuillées.

Selon les autorités, les Forces de défense et de sécurité maliennes restent mobilisées et des opérations sont en cours pour « traquer et traduire en justice les auteurs, complices et commanditaires » de ces attaques.

Dans un communiqué distinct, l’armée malienne a affirmé avoir neutralisé une dizaine de « terroristes » et détruit leurs moyens logistiques dans la localité de Gomossogou.

Par ailleurs, à Gao, le comité régional de gestion des crises et des catastrophes a indiqué que les attaques du 25 avril ont fait plusieurs victimes, dont des blessés et des morts, selon les autorités sanitaires.

Au Mali, plus de cinquante personnes ont été tuées lors des attaques simultanées survenues le 6 mai 2026 dans plusieurs localités de la région de Bandiagara, selon des informations rapportées par l’Agence Anadolu. Les assaillants, non identifiés, ont frappé aux environs de 16 heures, causant de nombreux morts, plusieurs blessés ainsi que d’importants dégâts matériels.