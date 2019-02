Cameroun: un journaliste enlevé à Bamenda relâché

Le secrétaire général de cette association de journalistes, Fongoh Primus Ayeh, se réjouit de cette libération rapide et revient sur les explications données par Ambe MacMillan à son retour chez lui.



Il a dit que ses ravisseurs l'avaient accusé d'avoir appelé à la reprise des cours. Et nous savons que, dans le conflit en cours dans nos régions anglophones, ce sont les groupes armés qui s'opposent à la reprise des cours et cherchent à imposer la fermeture de toutes les écoles.