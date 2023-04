Campagne agricole : 100 milliards FCFA mis à la disposition des producteurs (Macky Sall)

Macky Sall a annoncé samedi une enveloppe exceptionnelle de 100 milliards F CFA pour accompagner les producteurs lors de la campagne agricole. Il s’exprimait à la fin de la prière de l’Aïd el fitr à la grande mosquée de Dakar en présence de membres du gouvernement, d’autorités religieuses et coutumières, entre autres.



« Je voudrais saluer nos guides religieux, leur témoigner ma gratitude et solliciter en retour leurs prières pour un hivernage pluvieux et surtout pour une bonne campagne agricole. Campagne pour laquelle je viens de décider, avec le gouvernement, de mettre à disposition une enveloppe exceptionnelle de 100 milliards de francs CFA pour accompagner nos producteurs en cette année », a-t-il dit.