Campagne agricole 2026-2027 : Les ICS annoncent un objectif de 125 000 tonnes d’engrais

Les Industries chimiques du Sénégal (ICS) ont annoncé, ce mardi 21 avril 2026 à Mbao, un objectif de production de 125 000 tonnes d’engrais pour la campagne agricole en cours. Cette prévision intervient après une année de performance record où l’entreprise avait atteint un volume de 105 000 tonnes lors de la campagne 2025-2026. Le directeur général des ICS, Mama Sougoufara, a confirmé cette ambition à l’issue d’une visite organisée pour la presse sur les sites de production de la région de Dakar, précisant qu’une mobilisation plus forte des ressources est déjà engagée pour atteindre ce nouveau seuil.





Cette décision d’augmenter les capacités productives repose sur une stratégie d’anticipation face aux tensions géopolitiques mondiales. Selon le directeur général, l’invasion de l’Iran par Israël et les États-Unis d’Amérique a provoqué un renchérissement important du coût des intrants agricoles et une perturbation majeure des chaînes d’approvisionnement. Le conflit au Moyen-Orient et le blocage du détroit d’Hormuz ont notamment entraîné des difficultés d’accès au soufre, une matière première indispensable à la fabrication des fertilisants.





Pour parer à ces risques de pénurie et à la volatilité des prix, les ICS indiquent avoir pris des dispositions dès le mois de décembre 2025. L’entreprise a procédé à la sécurisation préalable de l’ensemble des matières premières nécessaires, ce qui lui permet aujourd’hui de disposer de stocks prêts pour la livraison. Ces quantités sont destinées à couvrir les besoins du marché sénégalais, mais également à approvisionner d’autres pays de la sous-région, dont la Gambie, où des stocks sont déjà en attente d’expédition.





Filiale du groupe Indorama et acteur majeur de la production d’engrais phosphatés en Afrique subsaharienne, les ICS gèrent une chaîne industrielle complète. Leurs activités s’étendent de l’extraction de phosphate naturel et l’enrichissement de minerais à la production d’acide sulfurique et phosphorique. Avec trois sites d’exploitation et deux usines de production situées à Darou, l’entreprise réaffirme sa mission de fournir des engrais en quantité et en qualité suffisante, afin de garantir le bon déroulement du calendrier agricole malgré les contraintes du marché international.

