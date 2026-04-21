Éducation : Lancement d'une bibliothèque numérique gratuite du préscolaire au secondaire

Le ministère de l’Éducation nationale a procédé au lancement d'une bibliothèque numérique gratuite couvrant les cycles d'enseignement du préscolaire au secondaire. Cette annonce intervient à la suite des accords signés entre le gouvernement et les syndicats d’enseignants. Le dispositif repose sur deux plateformes distinctes conçues pour assurer la continuité des apprentissages sur l'ensemble du territoire sénégalais.







Le contenu de cette bibliothèque est structuré pour répondre prioritairement aux besoins des classes d’examen. Le ministère a précisé que les « ressources pédagogiques sont accessibles sans frais d'abonnement pour les élèves et les enseignants ».





L'initiative intègre des solutions techniques spécifiques pour les zones à connectivité limitée, afin de permettre l'accès aux documents même dans les localités disposant d'un faible débit internet.







Cette plateforme centralise des manuels scolaires, des guides pédagogiques et des exercices corrigés. L'objectif affiché par les autorités éducatives est d'harmoniser les ressources disponibles entre les centres urbains et les zones rurales. Le déploiement de cet outil numérique s'accompagne d'un volet d'accompagnement pour faciliter la prise en main des plateformes par la communauté éducative.







Le projet s'inscrit dans la stratégie de numérisation de l'administration scolaire et vise à sécuriser le parcours des élèves en cas de perturbations physiques des cours. Les contenus sont régulièrement mis à jour par les directions pédagogiques pour rester en conformité avec les programmes officiels en vigueur.

