Droits de l'homme : La RADDHO célèbre 36 ans de combat pour la dignité et la démocratie

La Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO) célèbre ce mardi 21 avril 2026 ses 36 ans d'existence, marquant plus de trois décennies d'engagement pour l'État de droit, la démocratie et la dignité humaine. Dans un communiqué de presse publié à l'occasion de cet anniversaire symbolique, l'organisation non gouvernementale, dotée d'un statut spécial à l'ECOSOC des Nations Unies, réaffirme son rôle de sentinelle et de bouclier pour les populations sans voix au Sénégal et sur l'ensemble du continent africain.







Le bilan dressé par l'organisation souligne un combat constant pour la transparence, la reddition des comptes et l'intégrité des processus électoraux. Grâce à une expertise reconnue à l'échelle internationale et un ancrage local fort via ses 14 observatoires décentralisés sur le territoire sénégalais, la RADDHO a su transformer l'indignation citoyenne en actions structurées. Abdoul Khafor Diop, membre du conseil d'administration, rappelle que l'ONG est intervenue sur tous les fronts, de l'alerte d'urgence à l'encadrement de la jeunesse, pour faire de la gestion publique un bien commun protégé contre l'arbitraire.







Tout en saluant les avancées notoires obtenues depuis sa création, la RADDHO se projette vers les nouveaux défis de la modernité. L'organisation identifie la justice climatique, les droits numériques, la protection des données personnelles et les enjeux de l'intelligence artificielle comme les futurs chantiers de son plaidoyer. La gestion des ressources naturelles et les conflits fonciers restent également au cœur de ses priorités pour les années à venir, confirmant sa volonté de rester une force de proposition et de résistance.





L'histoire de cette institution, membre observateur à la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP), se poursuit avec la conviction que le combat pour la liberté demeure une exigence permanente. En franchissant ce cap des 36 ans, la RADDHO réitère son engagement à rester au plus près des réalités communautaires pour impulser les changements nécessaires à la consolidation de la démocratie et au respect des droits individuels et collectifs.

