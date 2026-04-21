Classement FIFA : les « Lionnes » occupent la 9e place en Afrique et restent 80e au niveau mondial

À l’issue de la fenêtre internationale d’avril 2026, les Lionnes du Sénégal gagnent une place au classement mondial et occupent désormais la 80e position. Sur le plan continental, elles se maintiennent à la 9e place en Afrique, un rang qu’elles occupent depuis leur entrée historique dans le top 10 en mars 2025.



Cette progression au classement FIFA confirme la dynamique positive de la sélection sénégalaise, qui continue de s’affirmer parmi les équipes compétitives du continent à quelques mois de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations féminine, prévue au Maroc du 25 juillet au 16 août.