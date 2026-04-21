Éducation : Moustapha Guirassy appelle les syndicats à privilégier le dialogue et au respect du quantum horaire

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy a appelé les syndicats à privilégier le dialogue et à veiller au respect du quantum horaire, lors de la conférence de presse du gouvernement.



« Nous avons mis en place une politique de dialogue permanent pour rencontrer le G7 et échanger de manière régulière. Cette collaboration entre les syndicats et le gouvernement est essentielle, sous les orientations des autorités », a-t-il déclaré.



Le ministre a également mis en avant les avancées réalisées par le gouvernement. « Le gouvernement a corrigé une grande injustice concernant les décisionnaires. Pendant des décennies, c’était une revendication des syndicats, et c’est ce gouvernement qui y a apporté une solution », a-t-il ajouté.



Reconnaissant les difficultés rencontrées par les enseignants, il a précisé : « Les lenteurs administratives, les rappels et les problèmes liés aux décisionnaires ont longtemps constitué une grande difficulté pour les enseignants. Cette situation a été atténuée et nous avons pris des engagements pour y remédier durablement ».