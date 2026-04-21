Pacte de stabilité sociale : Olivier Boucal détaille les 87 engagements de l'État

Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public, Olivier Boucal, a détaillé ce mardi 21 avril 2026 les composantes du pacte de stabilité sociale lors d'une conférence de presse gouvernementale. Ce cadre conventionnel, élaboré en concertation avec les organisations syndicales et le patronat, regroupe un total de 87 engagements sectoriels destinés à structurer les relations sociales et les conditions de vie au Sénégal.







Les engagements consignés touchent des domaines variés, notamment l'éducation, la santé, l'enseignement supérieur, les transports, la culture et les collectivités territoriales. Le plan d'action prévoit également des réformes sur l'environnement de travail et le fonctionnement global de l'administration publique. Pour assurer la mise en œuvre de ces mesures, l'État a défini 50 activités concrètes, chacune assortie d'un budget, d'un échéancier et de responsabilités définies.





Ce pacte s'étend sur une période de trois ans. Le ministre a précisé l'état d'avancement du processus. « Nous sommes aujourd’hui à un an d’exécution, il nous reste donc deux années pour honorer l’ensemble des engagements ». Parmi les axes prioritaires figurent la « réforme du droit du travail et la refonte du système de sécurité sociale », avec une attention particulière pour les travailleurs du secteur informel, qui représentent plus de 80 % de la population active.







Olivier Boucal a souligné la volonté de l'administration d'élargir la couverture sociale à tous, incluant ceux sans revenus formels, tout en modernisant les services publics. Il a insisté sur la rigueur du suivi en qualifiant la démarche de « professionnelle », car elle est destinée à garantir l'efficacité et le respect des promesses tenues par l'État devant l'ensemble des parties prenantes.

