Campagne arachidière 2024-2025 : «L’Etat doit entre 50 et 55 milliards FCFA», selon les opérateurs

Lancée le 07 décembre 2025, la campagne de commercialisation de l’arachide pour la période 2025-2026 «est encore timide», alors que «les points de collecte ne sont pas fonctionnels et que l'argent n'est pas au rendez-vous», selon la Radio Sénégal Internationale (RSI).



Interrogé sur la question du démarrage «timide» des activités arachidières, le porte-parole du Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux, Sydi Ba, a évoqué «un manque d’argent» des opérateurs du secteur. «On fait savoir que l'État leur (doit) entre 50 et 55 milliards pour la campagne 2024-2025. La campagne 2025-2026 n'est pas encore prise en compte. Et je sais que même certaines organisations professionnelles agricoles, l'État reste leur devoir de l'argent pour cette même campagne 2024-2025», a-t-il expliqué.



Le porte-parole assure même que «la non-fonctionnalité des points de collecte qui ont été attribués aux opérateurs par défaut d'argent» les poussent à «vendre plus de 305.000 kilogrammes de graines» sur les marchés forains. «On ne s’attendait pas à ça. On s'attendait au flot d'argent pour acheter des graines que les paysans ont produits», a-t-il ajouté.



Pour rappel, le prix plancher de l’arachide a été arrêté à 305 FCFA/kg pour la campagne 2025/2026, contre 280 FCFA/kg la campagne précédente.