Kosmos Energy : Cap sur le gaz de GTA, divorce consommé sur Yakaar-Teranga

Le géant pétrolier Kosmos Energy a publié ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice clos 2025. L'annonce majeure pour le secteur énergétique ouest-africain concerne le bloc Yakaar-Teranga. Kosmos Energy a officiellement entamé son processus de retrait de ce projet, en collaboration avec la société nationale Petrosen. L’entreprise justifie cette décision par l’incapacité à attirer un partenaire stratégique et à s’accorder avec le gouvernement sénégalais sur un concept de développement économiquement viable. Ce retrait se traduit par une charge comptable lourde : 144 millions de dollars de coûts de puits suspendus (engagés entre 2016 et 2017) ont été passés en pertes au quatrième trimestre 2025.



GTA : Le moteur de croissance pour 2026



À l'inverse, la société annonce que le projet de gaz naturel liquéfié Grand Tortue Ahmeyim (GTA) a franchi des étapes décisives. Après avoir atteint sa capacité nominale de 2,7 millions de tonnes par an (mtpa) en décembre 2025, le projet affiche une performance supérieure en ce début d'année 2026, avec une moyenne de 2,9 mtpa.



Kosmos a décliné les points clés du projet GTA pour l'année. Pour les Ventes de gaz domestique, il ressort que le Sénégal prévoit de lancer la construction du réseau de gazoducs dès le prochain trimestre pour acheminer le gaz vers les côtes. “Les accords commerciaux (Heads of Terms) pour le gaz destiné au marché local sont attendus courant 2026”.en terme de Réduction des coûts, Kosmos prévoit une baisse drastique de plus de 50 % des coûts d'exploitation nets par baril sur ce projet, grâce notamment au refinancement de l'unité flottante (FPSO) finalisé en janvier.pour le Volume d'exportation kosmos annonce également que le nombre de cargaisons de GNL devrait doubler en 2026 par rapport aux 18,5 cargaisons de 2025.

