Paris: la Cour de Versailles favorable à l'"extradition partielle" de Madiambal Diagne

La Cour d’appel de Versailles de Paris a rendu, ce mardi 03 mars, son délibéré concernant la demande d’extradition au Sénégal du journaliste et homme d'affaires Madiambal Diagne, suspecté de détournement de deniers publics estimé à plusieurs milliards FCFA. Dans sa décision, le tribunal s'est dit favorable à «une extradition partielle». Ses avocats ont annoncé leur intention de se pourvoir en cassation.
Pour rappel, en 2025, Madiambal Diagne a fui le Sénégal pour se réfugier en France, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire national (IST). Sur cette base, l’Etat du Sénégal a émis un mandat d’arrêt international contre lui, avant de demander son extradition. Depuis lors, un bras de fer juridico-politique s'est installé entre les deux pays. Le Sénégal, qui reproche à la France d'entraver la procédure, a même suspendu toutes les demandes d'extradition adressées par Paris. Des accusations que Paris a toujours rejeté, invoquant la "séparation des pouvoirs" et "l'indépendance de la justice".
En novembre, la justice française, avant toute décision, avait exigé de l'État du Sénégal un «complément d'information » substantiel. Les juges français voulaient s'assurer que les poursuites respectaient les standards de protection des droits fondamentaux.
La dernière audience s’est tenue, le 02 février dernier, devant la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Versailles. Devant la Cour, les avocats de Madiambal Diagne avaient plaidé le rejet de la demande d’extradition, là où l’Etat du Sénégal déposait des garanties sollicitées par la Cour.
Pour rappel, en 2025, Madiambal Diagne a fui le Sénégal pour se réfugier en France, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire national (IST). Sur cette base, l’Etat du Sénégal a émis un mandat d’arrêt international contre lui, avant de demander son extradition. Depuis lors, un bras de fer juridico-politique s'est installé entre les deux pays. Le Sénégal, qui reproche à la France d'entraver la procédure, a même suspendu toutes les demandes d'extradition adressées par Paris. Des accusations que Paris a toujours rejeté, invoquant la "séparation des pouvoirs" et "l'indépendance de la justice".
En novembre, la justice française, avant toute décision, avait exigé de l'État du Sénégal un «complément d'information » substantiel. Les juges français voulaient s'assurer que les poursuites respectaient les standards de protection des droits fondamentaux.
La dernière audience s’est tenue, le 02 février dernier, devant la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Versailles. Devant la Cour, les avocats de Madiambal Diagne avaient plaidé le rejet de la demande d’extradition, là où l’Etat du Sénégal déposait des garanties sollicitées par la Cour.
Autres articles
-
Solidarité nationale : la LONASE décaisse 18 millions FCFA pour les 18 supporters détenus au Maroc
-
Sénégal 2024 : l’ANSD livre le diagnostic complet de la situation économique et sociale du pays
-
Économie Sénégalaise : le bilan de décembre 2025 révèle une dynamique sectorielle contrastée
-
Éducation au Sénégal : 7 727 abris provisoires recensés, l'État vise le "zéro abri" d'ici 2030
-
Fusillade au Texas : Horizon sans frontière appel au discernement face aux risques de "stigmatisation" des Sénégalais