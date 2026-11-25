La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) a déjà réuni 90 % d’une enveloppe globale de plus de 100 milliards FCFA pour financer la campagne arachidière 2026-2027. Le directeur général de l’entreprise publique, Cheikh Ahmeth Tidiane Gueye, a fixé un objectif de collecte de 250 000 tonnes de graines d’arachide. Il a affirmé que la société allait accroître la transformation de la production nationale afin d’en tirer une meilleure valeur ajoutée.



Ce volume rapporte la Rts qui donne l’information, vise une hausse de près de 14 % par rapport à la saison précédente. Lors du Conseil interministériel du 22 octobre dernier, les autorités ont indiqué que la SONACOS avait collecté 219 171 tonnes de graines durant la campagne 2025-2026. Cette opération avait injecté 73,43 milliards FCFA dans le monde rural.



La SONACOS a entrepris d’optimiser ses installations techniques et d’augmenter les capacités de réception de ses usines pour absorber ces volumes. La direction a également mis à l’étude des mécanismes de préfinancement pour accompagner les opérateurs et les partenaires de la filière.



Le succès de cette opération dépendra du bouclage des 10 % de financements restants et de la fluidité de la réception des graines dans les zones de production. L’entreprise publique a réaffirmé sa volonté de soutenir les revenus des producteurs et de renforcer la souveraineté alimentaire du Sénégal.