Les tensions entre les dirigeants du football sénégalais et marocain persistent malgré la confirmation du sacre du Sénégal à la CAN-2025 par le Tribunal arbitral du sport (TAS). Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a révélé que son homologue marocain, Fouzi Lekjaa, de l'avoir agressé physiquement le soir de la finale.



Invité sur le plateau de la chaîne TFM, le dirigeant sénégalais est revenu sur cet épisode survenu avant la remise du trophée. « Lorsque je descendais pour aller récupérer le trophée, le président de la fédération marocaine m’a agressé physiquement. Il était accompagné de ses gardes du corps et m’a poussé pour m’empêcher d’entrer dans l’ascenseur », a déclaré Abdoulaye Fall.



Cette sortie médiatique illustre la dégradation des relations entre les deux hommes, autrefois présentées comme cordiales. Au terme de cette finale, les fédérations sénégalaise et marocaine ont chacune engagé des procédures devant la Confédération africaine de football (CAF) pour mettre en cause l'autre camp.



Abdoulaye Fall avait déjà critiqué plusieurs aspects de l'organisation du match à Rabat. Le patron de la FSF avait dénoncé les failles de sécurité autour de la délégation sénégalaise à son arrivée au Maroc et la désignation tardive de l'arbitre. Il avait également accusé la CAF de manque d'impartialité et d'être sous influence marocaine.