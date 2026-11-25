Le député Thierno Alassane Sall a mis en cause le chef de l'État pour violation de la Constitution et a démenti tout risque de blocage financier de l'État. Le parlementaire qui s’exprimait ce mercredi 25 novembre à l’Assemblée nationale a qualifié le texte de l'exécutif d'« illégal » et d'« illégitime ».



« Non seulement il est illégal, mais ce qui est plus grave, il viole la Constitution de notre pays. Et cela est inadmissible », a déclaré Thierno Alassane Sall. Il a averti que cette décision ouvrait la voie à une dérive où le chef de l'État ferait « tout ce qu’il veut ». Le député a pointé le silence des universitaires et des acteurs démocratiques lors de précédents épisodes. Il a cité l'installation du président de l'Assemblée nationale et l'adoption de l'article 129 du Code électoral pour illustrer l'affaiblissement progressif de l'institution.



Thierno Alassane Sall a imputé une part de responsabilité à la classe politique et à la majorité. Il a déploré les querelles et les invectives autour de Pastef qui détournent les citoyens des enjeux constitutionnels. Le député a jugé impossible pour le président de gouverner sans sa majorité parlementaire. Il a rappelé ses appels répétés à l'unité entre l'exécutif et les députés. Il a soutenu que l'absence de concertation sur le programme gouvernemental a provoqué l'affrontement. Il a ajouté que le budget présenté ressemblait à un outil de campagne électorale.



Le député a enfin rejeté les rumeurs sur un arrêt des paiements publics après l'échec de la LFR 2026. Il a qualifié ces alarmes de « désinformation » destinée à inquiéter la population. « Même s'ils ne votent pas la loi de finances rectificative, jusqu'à aujourd'hui, il y a une loi de finances initiale : les salaires seront payés et le pays fonctionnera », a affirmé Thierno Alassane Sall. Il a précisé que la loi de finances initiale maintient le fonctionnement normal de l'État.