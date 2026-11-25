Fadilou Keïta connaîtra le verdict de son procès en diffamation le 9 décembre prochain. L’ancien directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) fait face à la société Ecotra de l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla devant le tribunal correctionnel de Dakar. À l’issue des plaidoiries, la partie civile a réclamé 5 milliards de FCFA de dommages et intérêts. Le parquet a requis un sursis à statuer et la défense a plaidé la relaxe.



La procédure fait suite aux propos de Fadilou Keïta sur la chaîne YouTube Sans Limites. « Ecotra a obtenu une hypothèque de 2,2 milliards sur des terrains de la CDC si ay ‘’Tapalé’’ », avait-il déclaré à propos d'une opération foncière.



À la barre, Me Seyni Ndione a défendu la régularité de cette transaction conclue sous l’ex-directeur de la CDC, Cheikh Ba. « C’est une vente à l’état pur. C’est un terrain nu que j’avais acheté. Il a fallu l’intervention de Cheikh Ba, qui dirigeait alors la CDC », a déclaré l’avocat, rapporte des sources médiatiques. Il a précisé qu’Ecotra avait mandaté la société Sirage et effectué les virements requis. Il a exigé 5 milliards de FCFA en réparation du préjudice.



Me Demba Ciré Bathily a détaillé le contrat portant sur six villas aux Almadies. Abdoulaye Sylla avait souscrit à ce projet pour un milliard de FCFA par villa. L’avocat a expliqué que ces fonds avaient lancé les travaux et payé la banque après une hypothèque et une ordonnance de saisie datant de 2020. « Mon client Abdoulaye Sylla a été dépeint comme quelqu’un de nébuleux. Il a été traité de voleur alors que c’est un homme d’affaires honorable », a affirmé Me Demba Ciré Bathily.



Me Baboucar Cissé a estimé que le délit de diffamation était constitué faute de preuves fournies par le prévenu. Il a contesté les explications de Fadilou Keïta sur l’ordonnance de saisie et la procédure de rétractation. « C’est un voleur qui crie au voleur », a lancé Me Baboucar Cissé. Il a également qualifié la CDC d’« escroquerie institutionnalisée ».



Le procureur de la République a demandé de suspendre le jugement pour vérifier l’existence d’un éventuel montage financier. « Pour moi, il faut impérativement surseoir pour statuer. Je reste sur ma demande et ordonner un sursis à statuer », a-t-il requis.



La défense a rejeté cette demande et exigé l’acquittement. Me Clédor Ly a indiqué que Fadilou Keïta ne présenterait pas d’excuses. Il a rappelé que la CDC ne devait rien à Ecotra. « J’attends la définition de “tapalé” et de la diffamation », a plaidé Me Clédor Ly avant la réplique de Me Demba Ciré Bathily.