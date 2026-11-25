Le député Abdou Mbow a attaqué la majorité parlementaire de Pastef lors de l’examen de la résolution visant le décret présidentiel sur la loi de finances rectificative (LFR) 2026. Il a soulevé une question préalable sur la base de l’article 83 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale pour rejeter le texte. L’opposant accuse le camp au pouvoir d’instrumentaliser le Parlement et de violer la séparation des pouvoirs.



Abdou Mbow a contesté la légalité de la démarche engagée contre l’acte du chef de l’État. « Une résolution parlementaire n’est pas un instrument magique qui permet de neutraliser un décret présidentiel », a-t-il déclaré à la tribune. Il a soutenu que les députés auraient dû saisir le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême plutôt que de voter une résolution.



Le parlementaire a accusé la majorité de transformer l’hémicycle en arène partisane. « L’Assemblée nationale n’est ni une propriété, ni le siège de votre parti politique, ni un théâtre destiné à mettre en scène vos batailles politiques », a lancé Abdou Mbow. Il a comparé l’institution à « une vache folle qui ne sait pas où donner de la tête » face à la multiplication des bras de fer politiques. « Vous avez peut-être la majorité des sièges, mais vous n'avez pas le droit de disposer des institutions comme de votre patrimoine politique », a-t-il ajouté.



Abdou Mbow a également dénoncé les pressions exercées par des élus de la majorité sur les agents de l’État. « De quel droit vous menacez les comptables, les fonctionnaires qui ont fait de cette République une République ? », a-t-il interrogé en wolof et en français. Il a conclu son intervention en affirmant que l’opposition minoritaire resterait ferme sur le respect des institutions républicaines.