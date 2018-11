Campagne de commercialisation: inquiéts, les paysans interpellent Amadou Ba

Les paysans ne veulent pas rencontrer des difficultés lors de la prochaine campagne de commercialisation de leurs récoltes. A cet effet, ils demandent au ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba à "prendre au sérieux la question des financements, lesquels doivent être disponibles, et à temps".

« On est tout à fait pour la comercialisation. Mais, on commence à avoir quelques inquiétudes, dans la mesure où les paysans commencent à sortir les graines », déclare le secrétaire général de la fédération des paysans.



"Mais,souligne Cheikh Tidiane Cissé,nous voulons à ce que l'Etat précipite le pas pour sortir l'argent le plutôt possible pour que nous puissions rentrer en possession de nos fonds". Poursuivant,il ajoute sur la Rfm : "Nous interpellons le ministre des Finances, en la personne d'Amadou Ba. Parce que, explique-t-il,je ne peux pas comprendre, un ministre de l'Agriculture qui fait le tout pour avoir de très bonne récolte et une très bonne production, et en contrepartie, la question de l'argent se pose au niveau des finances". "Il faut que Amadou Ba prend les choses à bras le corps pour sortir l'argent pour que la commercialisation se passe dans les bonnes conditions", conclut Ceikh Tidiane Cissé.