Campagne électorale : Bougane Gueye Dany affirme son soutien à Barthélémy Dias et défie Ousmane Sonko

Le leader du mouvement Gueum Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, s’est rendu au domicile de Barthélémy Dias, tête de liste nationale de la coalition « Samm Sa Kaddu », pour lui exprimer son soutien, affirmant que Barth est victime d’une « injustice rampante ». Il a même lancé un défi à Ousmane Sonko, tête de liste nationale de Pastef, en l'invitant à faire sa déclaration devant la maison de Barthélémy Dias.



Après quelques échauffourées entre les militants de Pastef et les forces de l’ordre, le calme est revenu aux abords de la résidence de Barthélémy Dias. À Sicap Baobab, l’ambiance est festive : de nombreux jeunes sont rassemblés, scandant le nom de Barth, tandis que des véhicules à l’effigie de la coalition « Samm Sa Kaddu » circulent autour du rond-point proche de la maison de leur leader.



Pour rappel, le Premier ministre Ousmane Sonko a dénoncé dans la nuit de lundi à mardi des attaques visant ses partisans dans plusieurs régions du pays, à seulement six jours des élections législatives. Il a promis des représailles, affirmant que « nous exercerons notre droit légitime à la riposte ».



Sonko a imputé ces agressions à des sympathisants de Barthélémy Dias dans des villes comme Dakar, Saint-Louis et Koungueul, déclarant : « Barthélémy Dias et sa coalition ne doivent plus faire campagne dans ce pays. »



En réponse, Barthélémy Dias a répliqué lors de son meeting à Thiès : « Si j’ai des comptes à régler avec quelqu’un, je m’en charge moi-même. Je n’enverrai pas d’autres à ma place. Si tu veux te venger, viens ! Je vais t’apprendre à te battre, mais ce sera politiquement », a-t-il affirmé.



Un rassemblement des partisans de Pastef est également prévu ce mardi autour du domicile de Barthélémy Dias ainsi qu’à l’École normale supérieure de Dakar.