Campagne électorale : le Cored condamne et déplore les scènes de violence

La campagne électorale en vue des législatives est marquée par des scènes de violence entre militants de Pastef et ceux de la coalition Samm Sa Kaddu. Ces affrontements, récemment survenus à Saint-Louis, ont fait plusieurs blessés graves des deux côtés.

Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (Cored) appelle les médias à plus de responsabilité dans le traitement de l'information relative à cette campagne électorale.

Ainsi, le Cored exprime son regret face aux scènes de violence qui ont eu lieu ces derniers jours. Dans le même temps, l'organe d'autorégulation invite les journalistes et techniciens des médias à respecter scrupuleusement les règles qui régissent leur secteur.