Campagne présidentielle : khalifa Sall se réjouit de la mobilisation des Dakarois et les invitent à évaluer les programmes des candidats

La Coalition Khalifa Président a réussi le pari de la mobilisation ce samedi à Dakar. Khalifa Sall, candidat à la présidentielle, se réjouit de la grande mobilisation des Dakarois. Selon lui, cette forte mobilisation, qui a accompagné sa caravane, sonne une dynamique de victoire indéniable.



« Je me réjouis de la grande mobilisation du peuple de Dakar en ce premier jour de campagne électorale. Cette déferlante humaine, qui a accompagné notre caravane, sonne une dynamique de victoire indéniable. J’invite les Sénégalaises et les Sénégalais, à la lumière des programmes et propositions à faire le choix de la coalition Khalifa Président pour un avenir sûr et un pays réconcilié », a déclaré Khalifa Ababacar Sall.



Poursuivant, il précise : « En ce premier jour de campagne électorale, les communes de Fass-Gueule Tapée-Colobane, de Médina et de Dakar-plateau ont été le témoin privilégié d'une forte mobilisation à notre faveur. La déferlante humaine qui a accompagné notre caravane confirme une dynamique de victoire indéniable, témoignant de l'enthousiasme et du soutien massif du peuple sénégalais à ma candidature ».



Mieux, le candidat de Taxawu Sénégal souligne qu’au-delà de l'effervescence de cette journée, « c'est un signe clair que la population de Dakar aspire à un changement positif, porté par des projets concrets et des solutions efficaces. »



Dans un appel vibrant, Khalifa Sall « encourage toutes les Sénégalaises et Sénégalais à évaluer attentivement les programmes et propositions des différents candidats ».



Le candidat à la présidentielle invite chacun à choisir la « coalition Khalifa Président pour un avenir sûr et un pays réconcilié. Cette invitation résonne comme un appel à l'unité, à la réconciliation nationale et à la construction d'un Sénégal harmonieux, où chaque citoyen pourrait s'épanouir ».



« La campagne électorale démarre ainsi sur une note positive, portée par l'élan triomphant de la mobilisation à Dakar. Restons attentifs aux débats et aux initiatives à venir, car c'est ensemble que nous bâtirons un avenir meilleur pour notre cher pays », a conclu l’ancien maire de Dakar.