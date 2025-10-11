Campement de Nguekhokh : 20 blocks de chanvre indien saisis

Les Brigade Régionale des Stupéfiants de Thiès et de Kaolack (OCRTIS) ont saisi 20 blocks de chanvre indien au campement de Nguekhokh.
Selon la Police nationale, les investigations sont en cours pour traquer et interpeller les propriétaires.
