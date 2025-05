Campusen : les inscriptions démarrent avant baccalauréat (Ministre)

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Abdourahmane Diouf a procédé, hier, jeudi à Diamniadio au lancement officiel de l’ouverture de la plateforme Campusen. Cet espace est dédié à l’orientation des bacheliers. Il sera ouvert jusqu’au 30 juin 2025 pour permettre aux candidats du Baccalauréat de s’inscrire afin de faciliter leur orientation.



Selon Abdourahmane Diouf, cette initiative de démarrer les inscriptions avant les examens, fait suite au résultats d'un diagnostic qui a permis de constater que le retard dans le calendrier universitaire était en partie dû au processus d’orientation des nouveaux bacheliers. C’est dans ce cadre a-t-il expliqué, que des mesures de remédiation ont été prises. Il s’agit d’orienter très tôt les bacheliers.



Le ministre, a rappelé qu'en 2024, dès le 19 septembre, les bacheliers étaient déjà orientés. « Cette année encore, nous voulons faire mieux. Pour la première fois, le processus démarre avant le Baccalauréat », a indiqué M. Diouf, affirmant que le 29 août prochain, l’orientation des bacheliers sera effective.



Abdourahmane Diouf a invité les candidats au Baccalauréat à se connecter et à faire dès à présent leur choix. « Cette année encore, tout bachelier qui fera la demande sera orienté dans les universités publiques. L’ouverture dès ce mois de mai, de Campusen, permettra aux candidats de modifier éventuellement leur choix avant la fermeture de la plateforme, car beaucoup d’étudiants abandonnent leurs études dès la première année à cause d’une mauvaise orientation », a déclaré le ministre lors de la conférence de presse.



Il a également annoncé la tenue d’un salon de l'orientation appelé "Universalon" en juin. L'événement est prévu du 13 au 15 juin 2025. Il vise à informer les futurs bacheliers et leurs parents sur l’offre de formation dans les établissements d’enseignement supérieur publics et privés.



Cette année, 166.400 candidats sont inscrits sur les listes selon le directeur de l’Office du baccalauréat, le Pr Cheikh Ahmadou Bamba Gueye.

Ils sont répartis dans 480 centres d’examen et 506 jurys. Il a précisé que 52,67% des candidats sont issus du public. Il y a 137.044 candidats littéraires, 1.538 candidats franco-arabes et 5.960 candidats arabes.

Selon le directeur, les candidats scientifiques et techniques sont au nombre de 26.628, soit 16%.

