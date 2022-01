Can 2022: Cheikhou Kouyaté et Alfred Gomis testés positifs au coronavirus

Deux joueurs de l’équipe nationale du Sénégal ont été testés positifs au coronavirus. Il s’agit de Cheikhou Kouyaté et du gardien de but, Alfred Gomis. Une information confirmée par Dr Fédior, médecin de l'équipe nationale.



Sans Kouyaté, Crystal Palace a reçu, ce samedi, West Ham. Après la rencontre son entraîneur, Patrick Vieira, a annoncé que le Sénégalais a été testé positif au coronavirus et qu'il est actuellement placé en isolement.



Une mauvaise nouvelle pour Aliou Cissé à quelques jours de la Coupe d'Afrique des nations.