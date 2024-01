Can 2023 : "Essamaye : Bocandé, la Panthère diffusé sur les écrans à Yamoussoukro

« Essamay : Bocandé, la Phanthère » été projeté à Yamoussoukro, a informé l’agence de presse Sénégalaise. Ce chef d’oeuvre de Macky Madiba Sylla retrace le parcours exceptionnel de Jules François. Le film de 90 mn, rend hommage au footballeur Sénégalais décédé le 7 mai 2012. A l’entame, le réalisateur a voulu rétablir la vérité au sujet du pénalty polémique à l’origine des incidents survenus lors de la finale de la Coupe du Sénégal de 1980 entre la Jeanne d’Arc de Dakar et le Casa Sport.



Dans ce film, ses anciens coéquipiers en équipe nationale, Amadou Diop « Boy Bandit » et Roger Mendy qui jouaient à l’époque à la JA, assurent qu’il n’y a jamais eu pénalty.

Ce pénalty polémique avait valu à Bocandé une suspension à vie des terrains du football. « Lorsqu’on lui a annoncé qu’il était suspendu à vie, il était très affecté. Le football est toute sa vie », témoignent sa femme, Aminata Bocandé et sa sœur Aimée Fonseca.



Dans son ensemble « Essamaye : Bocandé, la Panthère » revient également sur son exil forcé qui l’a mené de la Casamance à la Lorraine (de Ziguinchor à Metz). Dans cette ville de l’Est de la France Bocandé reste à jamais gravé dans les mémoires.