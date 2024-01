Can-2024 : le calendrier scolaire réaménagé pour permettre aux enseignants et apprenants de suivre les matchs

Comme à l’accoutumée, la Can 2024 ne sort pas du lot. En effet, les cours seront réaménagés dans plusieurs établissements du privé et du public. Aboubakry Sadikh Niang de l’inspection académique de Dakar a annoncé sur les ondes de la RFM que les évaluations et les cours seront suspendus aux jours et heures coïncidant avec les matchs du Sénégal. Il précise que ces dispositions sont validées certes, mais les enseignements continuent normalement en dehors des matches du Sénégal.



Selon l’inspecteur, « Même pour la Côte d'Ivoire qui accueille la Can, j'ai appris que les cours ne seront suspendus que quand la Côte d'Ivoire joue. C'est pareil aussi pour nous. Nous avons pris des dispositions. Mais pour le reste, les cours continuent ».