Football : Le technicien sénégalais Youssoupha Dabo nommé sélectionneur de la Libye

Youssoupha Dabo prend officiellement les rênes de l'équipe nationale de Libye. Le technicien sénégalais s'est engagé pour une durée d'un an avec les Chevaliers de la Méditerranée, franchissant ainsi une étape majeure dans sa carrière d'entraîneur.



Déjà familier de cette sélection pour y avoir島officie comme adjoint d'Aliou Cissé, l'ancien entraîneur du Teungueth FC et de l'AS Vita Club (RDC) effectue son retour par la grande porte. Son premier passage avait pourtant été interrompu prématurément à la suite d'un litige concernant des salaires impayés.



Avec cette nomination, la Fédération libyenne de football mise sur l'expérience du tacticien sénégalais pour ouvrir un nouveau cycle. Youssoupha Dabo aura pour principale mission de reconstruire un groupe compétitif, de redonner un élan au football libyen et de replacer la Libye sur l'échiquier africain lors des prochaines échéances internationales.