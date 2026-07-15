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Mondial 2026 : Messi et les Argentins renversent l’Angleterre et rejoignent l’Espagne en finale



Mondial 2026 : Messi et les Argentins renversent l’Angleterre et rejoignent l’Espagne en finale
L'Argentine défiera l'Espagne en finale de la Coupe du monde. En demi-finale, à Atlanta, elle a renversé l'Angleterre (2-1) après avoir été menée 1-0 par la formation de Thomas Tuchel. 

Le champion du monde en titre peut donc conserver son titre face à l’Espagne ce dimanche 19 juillet à 19h00 GMT. 

L’Angleterre affrontera la France le samedi 18 juillet  à 21h00 GMT la petite finale pour la dernière de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France.  
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Moussa Ndongo

Mercredi 15 Juillet 2026 - 23:11


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