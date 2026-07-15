Mondial 2026 : Messi et les Argentins renversent l’Angleterre et rejoignent l’Espagne en finale

L'Argentine défiera l'Espagne en finale de la Coupe du monde. En demi-finale, à Atlanta, elle a renversé l'Angleterre (2-1) après avoir été menée 1-0 par la formation de Thomas Tuchel.
Le champion du monde en titre peut donc conserver son titre face à l’Espagne ce dimanche 19 juillet à 19h00 GMT.
L’Angleterre affrontera la France le samedi 18 juillet à 21h00 GMT la petite finale pour la dernière de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France.
Le champion du monde en titre peut donc conserver son titre face à l’Espagne ce dimanche 19 juillet à 19h00 GMT.
L’Angleterre affrontera la France le samedi 18 juillet à 21h00 GMT la petite finale pour la dernière de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France.
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