Cancer du col de l’utérus et du sein : Plus de 6.600 patientes bénéficient de la gratuité de la chimiothérapie, selon Marie Khemesse Ndiaye

Six mille six cent quatre-vingt (6.680) patientes ont bénéficié de la gratuité de la chimiothérapie. L’annonce a été faite par la Directrice générale de la Santé publique, Dr Marie Khémesse Ndiaye lors de la cérémonie officielle de clôture de la campagne nationale de sensibilisation et de dépistage des cancers du col de l’utérus et du sein, appelée « Octobre Rose ».



« Depuis l’entrée en vigueur de cette mesure de gratuité de la chimiothérapie, le 1er octobre 2019, au total 6.680 patientes ont bénéficié, à ce jour, d’une prise en charge », a-t-elle déclaré.



Soulignant que cette plateforme illustre « toute la portée de cette mesure qui devra être amplifiée dans le cadre de la protection sociale pour renforcer l’offre de soins ».



Pour ce qui est de l’objectif visé dans le cadre de l’édition 2020 de la campagne nationale d’Octobre Rose, Marie Khemess Ndiaye est d’avis qu’il a été « largement dépassé ». Et ce, « grâce à la subvention de 2.800 examens de mammographie ».