Production Industriel : une hausse de 18% enregistre en novembre 2024

Les derniers chiffres de la production industrielle révèlent une croissance globale de 18,3 % en novembre 2024. Selon le rapport de l’ANSD, « Indice Harmonisé de la Production Industrielle (IHPI) », publiée la 13 janvier 2025, cette accélération trouve sa source principale dans l'entrée en scène de l'extraction de pétrole, qui a propulsé l'indice des industries extractives à une hausse de 39,1 %.



Pour les hydrocarbures, l'indice « hors pétrole », se stabilise à 0,7 %. Sur les onze premiers mois de l'année, la tendance globale reste « excellente » avec une progression de 24,5 % par rapport à 2024.



Concernant les secteurs de l’Énergie et de l’Eau, une hausse de 14,4 % de la production d'électricité, de gaz et d'eau est enregistrée. Pour l’Industries manufacturières, il est noté un accroissement plus modéré mais positif de 5,1 %.



Cependant selon le document, les industries environnementales marquent le pas avec un recul de 5,1 % sur la période. Et la filière du coton, au mois de novembre 2025 a été marqué par une absence totale d'activité d'égrenage, une pause saisonnière ou conjoncturelle qui pèse sur les résultats spécifiques de ce secteur.