Affaire Prodac : Pape Malick Ndour fixé sur l'appel du parquet contre sa liberté provisoire ce mercredi

L'ancien ministre Pape Malick Ndour sera fixé sur son sort ce mercredi, à partir de 10 heures. Selon le journal L’Observateur, la Chambre d’accusation du Pool judiciaire financier (PJF) examinera l'appel du Procureur qui conteste la décision du doyen des juges d'instruction d’accorder une liberté provisoire à Pape Malick Ndour, avec l'obligation de porter un bracelet électronique, dans le cadre de l'affaire du Programme national des Domaines agricoles communautaires (Prodac).



«Dans son réquisitoire, le Procureur avait demandé le mandat de dépôt contre Pape Malick Ndour, mais le juge était passé outre. Il n'avait pas accédé à sa demande de mise sous mandat de dépôt et avait décidé de mettre Pape Malick Ndour sous bracelet électronique. Le Procureur avait fait appel de cette décision. Et, c'est cet appel qui va être évoqué devant la chambre d'accusation, aujourd'hui à 10h », a déclaré Me Antoine Mbengue, membre du pool d'avocats de Pape Malick Ndour.



L’ancien coordonnateur de Prodac est poursuivi dans cette affaire pour «association de malfaiteurs, escroquerie sur les deniers publics et blanchiment de capitaux».