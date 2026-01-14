Drame à Yarakh Capa : une gérante de multiservices assassinée son bourreau présumé placé en garde vue

Le quartier de Yarrakh-Cappa a été le théâtre d’une agression d’une violence inouïe, lundi 12 janvier 2026. Ramatoulaye Baldé, qui tenait le multiservices de son frère, a perdu la vie sous les coups de couteau d’un assaillant. Le suspect, M.B.Lô, a échappé de peu à la vindicte populaire.



Il était aux alentours de 17h 15 lorsque le drame s’est produit. Ramatoulaye Baldé, une dame à mobilité réduite domiciliée à Dalifort, était à son lieu de travail quand un individu a fait irruption dans le local. Armé d'un couteau, l'assaillant, identifié plus tard comme étant M.B.Lô, un chauffeur de 38 ans résidant à Mboro, a sommé la gérante de lui remettre le contenu de la caisse. Prise de panique et pétrifiée par la peur, la victime est restée sans réaction, incapable de répondre aux exigences de son agresseur. C'est dans ce moment de détresse que le suspect est passé à l'acte, selon « Libération ».



Alerté par le voisinage le voisinage, une foule s’est lancée aux trousses du meurtrier présumé qui tentait de s’enfuir. Il a été attrapé à quelques encablures de la scène du crime. M.B.Lô a été sauvé du lynchage par une patrouille de la brigade de gendarmerie de Hann, en opération dans le secteur.

Le suspect a été conduit sous escorte à la brigade de Hann où il a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour assassinat avec usage d’arme blanche.